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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET MUSTAFA YILDIZ

Mehmet Mustafa Yıldız

Yeşil Sol Parti
Mehmet Mustafa Yıldız
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı