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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET GÜNGÖR

Ahmet Güngör

Zafer Partisi
Ahmet Güngör
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı