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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ SONGÜL

Ali Songül

Zafer Partisi
Ali Songül
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı