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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM ÖZDEMİR

İbrahim Özdemir

Zafer Partisi
İbrahim Özdemir
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı