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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN GÜNGÖR

Hasan Güngör

Zafer Partisi
Hasan Güngör
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı