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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI PAŞA BÜYÜKKAYAER

Paşa Büyükkayaer

Zafer Partisi
Paşa Büyükkayaer
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı