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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EREN ÖZTÜRKMEN

Eren Öztürkmen

Zafer Partisi
Eren Öztürkmen
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Elazığ
Kaynak: Anadolu Ajansı