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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EKREM BUDAK

Ekrem Budak

Zafer Partisi
Ekrem Budak
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı