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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÇİĞDEM AKSU

Çiğdem Aksu

Zafer Partisi
Çiğdem Aksu
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Giresun
Kaynak: Anadolu Ajansı