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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMÜR EZGİ TAŞKAN

Ömür Ezgi Taşkan

Zafer Partisi
Ömür Ezgi Taşkan
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Isparta
Kaynak: Anadolu Ajansı