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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ DİNÇER ÇOLAK

Ali Dinçer Çolak

Zafer Partisi
Ali Dinçer Çolak
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı