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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DOĞAN HAKTAN MANAV

Doğan Haktan Manav

Zafer Partisi
Doğan Haktan Manav
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı