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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞEVVAL ERDEL

Şevval Erdel

Zafer Partisi
Şevval Erdel
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı