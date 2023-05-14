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ANASAYFA ZAFER PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

ZAFER PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

ZAFER PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

  • 1
    ERZURUM / YAKUTİYE
    %0 Detay
  • 2
    ERZURUM / PALANDÖKEN
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  • 3
    ANTALYA / KONYAALTI
    %0 Detay
  • 4
    ANTALYA / SERİK
    %0 Detay
  • 5
    ANTALYA / MURATPAŞA
    %0 Detay
  • 6
    ANTALYA / KEPEZ
    %0 Detay
  • 7
    ANTALYA / MANAVGAT
    %0 Detay
  • 8
    ANTALYA / ALANYA
    %0 Detay
  • 9
    ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI
    %0 Detay
  • 10
    ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI
    %0 Detay

ZAFER PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

ZAFER PARTİSİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı