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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KÜRŞAT KAĞAN DEMİREL

Kürşat Kağan Demirel

Zafer Partisi
Kürşat Kağan Demirel
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Kilis
Kaynak: Anadolu Ajansı