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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUSUF CAN ÇEZİK

Yusuf Can Çezik

Zafer Partisi
Yusuf Can Çezik
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Kilis
Kaynak: Anadolu Ajansı