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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUĞBA DEMİRBAĞ

Tuğba Demirbağ

Zafer Partisi
Tuğba Demirbağ
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı