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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL ÖZAVCU

İsmail Özavcu

Zafer Partisi
İsmail Özavcu
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı