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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜMİT CAN DEMİRCİ

Ümit Can Demirci

Zafer Partisi
Ümit Can Demirci
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı