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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NAZIM KILIÇ

Nazım Kılıç

Zafer Partisi
Nazım Kılıç
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Kütahya
Kaynak: Anadolu Ajansı