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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUĞRUL ŞİMŞEK

Tuğrul Şimşek

Zafer Partisi
Tuğrul Şimşek
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı