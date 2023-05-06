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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ZONGULDAK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 447,085 | Katılım Oranı: %87.87
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.18208,643 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %35.77135,275 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.0326,595 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.194,507 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.511,915 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.321,209 oy
%100
Seçmen Sayısı: 446,896 | Katılım Oranı: %77.45
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.97177,830 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %45.09151,379 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.956,536 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 214,325 oy 0
Millet İttifakı
%0 154,417 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%45.8 172,946 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%31.17 117,724 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.96 41,379 oy 0
İyi Parti
%7.92 29,915 oy 0
Saadet Partisi
%1.79 6,778 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.43 5,382 oy 0
Vatan Partisi
%0.4 1,522 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.32 1,191 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.22 815 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı