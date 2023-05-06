ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
|
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0