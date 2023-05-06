ADANA YÜREĞİR SEÇİM SONUÇLARI

%100
273.553
%81.87
223.963
220.968
2.995
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ADANA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.21 6.996
%61.43 6.679
|
%35.79 3.900
%33.18 3.607
|
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%47.37 44.646
%45.43 44.001
|
%52.63 49.595
%49.84 48.273
|
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%33.16 82.626
%31.37 80.467
|
%66.84 166.526
%62.92 161.389
|
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.89 7.322
%64.52 6.878
|
%31.11 3.306
%29 3.092
|
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.54 11.732
%65.67 11.636
|
%32.46 5.638
%29.15 5.165
|
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%74.14 11.421
%70.98 11.072
|
%25.86 3.984
%23.12 3.606
|
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%37.92 5.634
%35.44 5.350
|
%62.08 9.223
%61.87 9.340
|
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.55 51.661
%60.04 50.487
|
%36.45 29.628
%32.48 27.313
|
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.01 8.095
%58.68 7.844
|
%37.99 4.959
%35.37 4.728
|
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%77.78 6.684
%74.49 6.448
|
%22.22 1.910
%19.96 1.728
|
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.81 74.916
%56.36 73.168
|
%40.19 50.340
%35.74 46.391
|
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%39.45 184.122
%37.97 182.437
|
%60.55 282.618
%57.78 277.619
|
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.4 6.998
%62.48 6.793
|
%35.6 3.868
%32.45 3.528
|
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.33 6.499
%52.46 6.351
|
%45.67 5.462
%43.56 5.273
|
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.53 111.651
%48.84 110.521
|
%49.47 109.317
%46.72 105.728