Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ADIYAMAN BESNİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
25.866 oy %65.16
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
13.830 oy %34.84
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

52.406

Katılım Oranı

%77.25

Kullanılan Oy

40.482

Geçerli Oy

39.696

Geçersiz Oy

786

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
25.032 oy %62.25
13.913 oy %34.6

ADIYAMAN BESNİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 197
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 39.696
%98.06
Geçersiz Oy 786
%1.94
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ADIYAMAN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100
%65.16 25.866
%62.25 25.032
%34.84 13.830
%34.6 13.913
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100
%63.54 5.692
%61.77 5.564
%36.46 3.266
%36.94 3.328
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100
%87.12 7.013
%85.7 6.914
%12.88 1.037
%12.85 1.037
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
%62.55 16.446
%59.45 15.818
%37.45 9.846
%36.33 9.666
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100
%81.43 55.893
%79.26 55.054
%18.57 12.743
%19.31 13.411
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%61.98 88.904
%59.26 86.883
%38.02 54.532
%37.89 55.543
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100
%90.06 3.577
%84 3.207
%9.94 395
%14.54 555
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100
%94.6 9.353
%93.33 9.256
%5.4 534
%5.75 570
TUT
Açılan Sandık Oranı %100
%67.56 3.747
%65.11 3.661
%32.44 1.799
%31.09 1.748
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 52,352 | Katılım Oranı: %79.63
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.2525,032 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %34.613,913 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %2.541,020 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.62248 oy
%100
Seçmen Sayısı: 50,927 | Katılım Oranı: %83.3
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.7226,925 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %22.789,333 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.162,115 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.042,065 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.99407 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.3122 oy
%100
Seçmen Sayısı: 49,830 | Katılım Oranı: %73.73
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.4123,930 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %23.28,360 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %10.393,743 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı