AFYONKARAHİSAR BOLVADİN SEÇİM SONUÇLARI

%100
31.526
%87.8
27.679
27.136
543
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
AFYONKARAHİSAR GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.4 4.023
%57.22 3.815
|
%38.6 2.529
%36.45 2.430
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.41 3.292
%63.62 3.102
|
%31.59 1.520
%29.41 1.434
|
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%75.42 20.466
%70.88 19.645
|
%24.58 6.670
%21.91 6.071
|
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.74 12.059
%57.31 11.502
|
%38.26 7.472
%36.27 7.279
|
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.4 5.855
%65.54 5.696
|
%30.6 2.582
%26.95 2.342
|
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.74 4.899
%59.79 4.759
|
%37.26 2.910
%33.14 2.638
|
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.78 17.721
%55.74 17.082
|
%40.22 11.924
%36.97 11.330
|
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.78 13.786
%59.03 13.241
|
%37.22 8.174
%34.64 7.770
|
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.97 2.920
%56.75 2.804
|
%40.03 1.949
%38.09 1.882
|
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%79.34 4.655
%75.62 4.438
|
%20.66 1.212
%19.54 1.147
|
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%80.57 14.599
%77.12 14.324
|
%19.43 3.521
%17.41 3.234
|
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%79.48 12.633
%75.64 12.228
|
%20.52 3.261
%17.1 2.764
|
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.77 937
%57.73 881
|
%38.23 580
%34.6 528
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.02 129.720
%63.01 125.945
|
%32.98 63.843
%28.71 57.387
|
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.53 24.520
%66.02 23.637
|
%29.47 10.247
%26.79 9.593
|
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%75.35 19.235
%71.6 18.650
|
%24.65 6.294
%22.11 5.760
|
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.75 17.410
%68.34 16.758
|
%28.25 6.855
%26.71 6.549
|
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%36.08 3.722
%32.95 3.431
|
%63.92 6.593
%61.16 6.369