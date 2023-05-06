ANTALYA FİNİKE SEÇİM SONUÇLARI

%100
38.167
%86.17
32.887
32.371
516
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ANTALYA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.96 4.423
%56.24 4.275
|
%41.04 3.079
%38.36 2.916
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%48.84 23.020
%45.81 22.383
|
%51.16 24.114
%46.31 22.627
|
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%47.33 90.558
%43.73 87.641
|
%52.67 100.779
%48.65 97.493
|
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.65 9.477
%47.81 9.182
|
%49.35 9.235
%45.37 8.715
|
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%47.64 23.567
%44.58 22.701
|
%52.36 25.905
%48.12 24.501
|
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%53.81 14.612
%50.78 14.112
|
%46.19 12.542
%42.77 11.884
|
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.04 16.197
%46.86 15.743
|
%49.96 16.174
%46.3 15.554
|
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%43.89 15.877
%41.23 15.248
|
%56.11 20.301
%52.49 19.412
|
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%56.5 2.880
%52.02 2.624
|
%43.5 2.217
%41.89 2.113
|
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%49.41 1.048
%46.66 978
|
%50.59 1.073
%49.52 1.038
|
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%45.2 18.459
%42.56 17.624
|
%54.8 22.377
%52.43 21.709
|
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100
|
%43.19 11.921
%40.41 11.584
|
%56.81 15.681
%53.13 15.233
|
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%45.74 168.574
%42.71 163.790
|
%54.26 199.946
%49.67 190.482
|
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%27.25 29.945
%25.24 28.605
|
%72.75 79.955
%69.25 78.488
|
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.04 21.815
%54.12 21.324
|
%42.96 16.429
%39.7 15.643
|
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.68 25.649
%49.6 24.824
|
%47.32 23.035
%43.08 21.557
|
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%46.88 72.596
%43.72 70.578
|
%53.12 82.243
%48.12 77.692
|
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%31.03 100.757
%29.16 98.079
|
%68.97 223.977
%64.92 218.385
|
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%44.31 37.884
%40.94 36.425
|
%55.69 47.613
%50.3 44.760