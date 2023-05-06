AYDIN KOÇARLI SEÇİM SONUÇLARI

%100
18.010
%91.03
16.394
16.151
243
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
AYDIN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.86 11.317
%48.06 10.861
|
%49.14 10.936
%45.41 10.264
|
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%45.78 3.994
%42.89 3.817
|
%54.22 4.730
%50.21 4.469
|
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%46.69 16.267
%43.93 15.512
|
%53.31 18.570
%49.73 17.559
|
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100
|
%27.13 16.994
%26.09 16.788
|
%72.87 45.638
%70.11 45.105
|
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100
|
%38.49 75.483
%36.32 73.546
|
%61.51 120.615
%57.06 115.546
|
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%41.06 11.841
%39.46 11.687
|
%58.94 16.996
%55.86 16.543
|
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%49.04 17.213
%46.87 16.745
|
%50.96 17.884
%47.42 16.941
|
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%48.32 5.932
%45.69 5.689
|
%51.68 6.344
%47.76 5.946
|
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.38 4.744
%59 4.594
|
%37.62 2.861
%34.97 2.723
|
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%56.76 9.168
%54.34 8.852
|
%43.24 6.983
%41.08 6.692
|
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.97 12.174
%62 11.902
|
%35.03 6.565
%32.08 6.158
|
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%27.38 22.875
%26.26 22.691
|
%72.62 60.672
%69.12 59.730
|
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%47.84 8.919
%45.03 8.473
|
%52.16 9.725
%49.19 9.257
|
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%43.49 45.130
%41.05 44.064
|
%56.51 58.643
%51.64 55.424
|
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%36.41 29.124
%34.82 28.774
|
%63.59 50.875
%59.94 49.534
|
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%44.95 6.064
%42.45 5.846
|
%55.05 7.428
%51.34 7.071
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.2 4.470
%49.1 4.283
|
%47.8 4.094
%44.98 3.924