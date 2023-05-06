Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA BALIKESİR SAVAŞTEPE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
7.334 oy %61
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
4.689 oy %39
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

13.714

Katılım Oranı

%89.49

Kullanılan Oy

12.273

Geçerli Oy

12.023

Geçersiz Oy

250

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
7.053 oy %57.55
4.496 oy %36.68

BALIKESİR SAVAŞTEPE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 76
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 12.023
%97.96
Geçersiz Oy 250
%2.04
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
BALIKESİR GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100
%52.61 64.520
%49.19 62.408
%47.39 58.117
%43.16 54.755
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100
%27.79 14.318
%26.74 14.068
%72.21 37.197
%69.24 36.431
BALYA
Açılan Sandık Oranı %100
%52.19 5.144
%49.57 4.862
%47.81 4.712
%45.43 4.456
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100
%39.41 42.095
%36.84 40.684
%60.59 64.723
%55.92 61.756
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100
%61.19 20.010
%57.23 19.227
%38.81 12.689
%36.8 12.362
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%37.54 16.573
%35.69 16.110
%62.46 27.570
%59.14 26.699
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100
%80.79 19.447
%76.84 18.774
%19.21 4.625
%17.14 4.189
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100
%35.2 40.469
%33.75 39.941
%64.8 74.495
%61.3 72.549
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100
%34.51 7.906
%33.11 7.734
%65.49 15.002
%63.08 14.736
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100
%35.99 4.245
%34.67 4.192
%64.01 7.549
%60.69 7.338
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100
%51.71 27.589
%48.83 26.740
%48.29 25.766
%44 24.095
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100
%66.35 12.640
%63.03 12.255
%33.65 6.410
%31.99 6.220
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100
%66.25 15.513
%63.04 14.904
%33.75 7.902
%31.42 7.427
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100
%53.01 66.946
%49.38 64.233
%46.99 59.355
%42.57 55.383
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100
%72.26 11.049
%68.81 10.595
%27.74 4.241
%25.95 3.996
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100
%46.05 6.121
%44.35 5.980
%53.95 7.172
%50.58 6.820
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100
%44.47 3.306
%43.13 3.264
%55.53 4.129
%52.6 3.980
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
%61 7.334
%57.55 7.053
%39 4.689
%36.68 4.496
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100
%57.6 14.286
%53.97 13.316
%42.4 10.516
%41.05 10.129
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100
%48.66 13.213
%46.38 12.805
%51.34 13.943
%47.81 13.198
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 13,704 | Katılım Oranı: %92.16
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.557,053 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %36.684,496 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.77585 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %1122 oy
%100
Seçmen Sayısı: 14,272 | Katılım Oranı: %92.29
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.887,479 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %25.853,284 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %141,779 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6481 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.3241 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3139 oy
%100
Seçmen Sayısı: 14,633 | Katılım Oranı: %84.86
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.847,345 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %36.934,458 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.24270 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı