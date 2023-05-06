BURDUR TEFENNİ SEÇİM SONUÇLARI

%100
8.494
%84.68
7.193
7.047
146
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
BURDUR GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.89 3.847
%66.33 3.630
|
%29.11 1.580
%28.38 1.553
|
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%75.78 2.703
%71.3 2.579
|
%24.22 864
%22.2 803
|
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.57 27.409
%57.97 26.178
|
%37.43 16.397
%34.37 15.521
|
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.59 4.858
%54.26 4.660
|
%41.41 3.434
%39.14 3.361
|
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.42 2.494
%63.31 2.338
|
%32.58 1.205
%30.68 1.133
|
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.19 9.882
%62.8 9.407
|
%32.81 4.826
%30.21 4.525
|
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%47.12 2.675
%43.78 2.529
|
%52.88 3.002
%49.57 2.863
|
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.85 1.515
%65.44 1.435
|
%30.15 654
%28 614
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%48.36 34.160
%44.53 32.452
|
%51.64 36.470
%47.53 34.639
|
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%53.24 3.752
%49.2 3.529
|
%46.76 3.295
%42.83 3.072
|
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%44.69 4.661
%41.51 4.353
|
%55.31 5.769
%52.61 5.517