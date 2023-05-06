Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA BURSA ORHANELİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
9.642 oy %69.17
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
4.298 oy %30.83
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

15.607

Katılım Oranı

%91.39

Kullanılan Oy

14.264

Geçerli Oy

13.940

Geçersiz Oy

324

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
9.087 oy %64.5
3.963 oy %28.13

BURSA ORHANELİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 82
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 13.940
%97.73
Geçersiz Oy 324
%2.27
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
BURSA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100
%80.81 5.471
%76.39 5.189
%19.19 1.299
%18.4 1.250
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100
%49.29 38.969
%46.53 38.109
%50.71 40.087
%45.88 37.581
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100
%69.4 40.729
%65.2 39.714
%30.6 17.955
%26.69 16.259
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%70.48 3.183
%65.77 2.945
%29.52 1.333
%26.44 1.184
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100
%69.15 126.035
%65.71 123.250
%30.85 56.236
%27.06 50.757
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100
%54.71 17.196
%51.49 16.657
%45.29 14.236
%41.64 13.469
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100
%50.63 28.562
%47.85 27.927
%49.37 27.849
%44.82 26.155
KELES
Açılan Sandık Oranı %100
%73.49 6.237
%69.49 5.968
%26.51 2.250
%24.08 2.068
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100
%58.77 28.151
%55.84 27.503
%41.23 19.749
%36.99 18.217
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100
%39.65 30.338
%37.45 29.447
%60.35 46.183
%55.63 43.746
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
%54.64 39.057
%51.2 37.572
%45.36 32.428
%40.45 29.682
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100
%38.15 129.878
%35.75 125.804
%61.85 210.562
%56.69 199.477
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.17 9.642
%64.5 9.087
%30.83 4.298
%28.13 3.963
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%53.03 29.003
%50.28 28.410
%46.97 25.691
%42.51 24.022
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%56.1 320.552
%52.61 312.296
%43.9 250.817
%38.59 229.070
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%55.77 20.934
%52.19 20.121
%44.23 16.599
%39.5 15.231
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100
%60.42 244.574
%57.05 239.603
%39.58 160.203
%35.14 147.576
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 15,599 | Katılım Oranı: %93.81
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.59,087 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %28.133,963 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.33892 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %1.04147 oy
%100
Seçmen Sayısı: 15,471 | Katılım Oranı: %93.32
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.598,915 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %18.872,604 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %13.781,902 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.9262 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.4664 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.455 oy
%100
Seçmen Sayısı: 16,756 | Katılım Oranı: %87.42
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.199,252 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %32.834,660 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.98281 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı