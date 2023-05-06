Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ÇANAKKALE GÖKÇEADA
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
2.470 oy %39.55
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
3.776 oy %60.45
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

7.768

Katılım Oranı

%81.3

Kullanılan Oy

6.315

Geçerli Oy

6.246

Geçersiz Oy

69

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
2.336 oy %36.2
3.693 oy %57.23

ÇANAKKALE GÖKÇEADA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 28
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 6.246
%98.91
Geçersiz Oy 69
%1.09
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ÇANAKKALE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100
%44.21 10.919
%41.47 10.448
%55.79 13.779
%53.16 13.392
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100
%43.74 9.386
%41.54 9.041
%56.26 12.071
%53.49 11.640
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100
%54.17 34.780
%51.04 33.708
%45.83 29.431
%41.84 27.634
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100
%23.66 538
%21.38 503
%76.34 1.736
%74.37 1.750
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100
%51.75 17.902
%48.66 17.207
%48.25 16.693
%44.41 15.705
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100
%25.66 1.671
%24.41 1.615
%74.34 4.842
%71.81 4.751
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100
%44.22 9.746
%41.64 9.361
%55.78 12.293
%53.11 11.939
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100
%35.26 10.511
%33.57 10.235
%64.74 19.296
%61.68 18.802
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100
%39.55 2.470
%36.2 2.336
%60.45 3.776
%57.23 3.693
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100
%52.79 11.080
%49.68 10.598
%47.21 9.910
%44.02 9.392
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%29.21 37.310
%27.44 36.069
%70.79 90.428
%66.79 87.789
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100
%62.92 14.423
%60.17 14.044
%37.08 8.499
%34.12 7.963
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 7,764 | Katılım Oranı: %84.4
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %57.233,693 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %36.22,336 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.14396 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.4328 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,103 | Katılım Oranı: %86.27
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %38.91,996 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %38.511,976 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %12.34633 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %9.37481 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4724 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.4121 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,005 | Katılım Oranı: %75.32
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %48.472,136 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.751,796 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %10.78475 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı