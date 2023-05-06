ÇANAKKALE LAPSEKİ SEÇİM SONUÇLARI

%100
23.651
%89.87
21.254
20.990
264
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ÇANAKKALE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%44.21 10.919
%41.47 10.448
|
%55.79 13.779
%53.16 13.392
|
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%43.74 9.386
%41.54 9.041
|
%56.26 12.071
%53.49 11.640
|
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.17 34.780
%51.04 33.708
|
%45.83 29.431
%41.84 27.634
|
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%23.66 538
%21.38 503
|
%76.34 1.736
%74.37 1.750
|
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%51.75 17.902
%48.66 17.207
|
%48.25 16.693
%44.41 15.705
|
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%25.66 1.671
%24.41 1.615
|
%74.34 4.842
%71.81 4.751
|
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%44.22 9.746
%41.64 9.361
|
%55.78 12.293
%53.11 11.939
|
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%35.26 10.511
%33.57 10.235
|
%64.74 19.296
%61.68 18.802
|
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%39.55 2.470
%36.2 2.336
|
%60.45 3.776
%57.23 3.693
|
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.79 11.080
%49.68 10.598
|
%47.21 9.910
%44.02 9.392
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%29.21 37.310
%27.44 36.069
|
%70.79 90.428
%66.79 87.789
|
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.92 14.423
%60.17 14.044
|
%37.08 8.499
%34.12 7.963