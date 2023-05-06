ÇORUM OĞUZLAR SEÇİM SONUÇLARI

%100
4.169
%91.99
3.835
3.758
77
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ÇORUM GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALACA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.57 14.157
%68.02 13.807
|
%29.43 5.904
%27.79 5.641
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%80.36 8.048
%77.15 7.852
|
%19.64 1.967
%18.62 1.895
|
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.51 2.160
%79.1 2.101
|
%18.49 490
%17.36 461
|
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%60.2 2.376
%55.81 2.209
|
%39.8 1.571
%37.29 1.476
|
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100
|
%80.02 16.306
%75.73 15.650
|
%19.98 4.071
%18.06 3.733
|
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%74.07 8.463
%70.33 7.981
|
%25.93 2.963
%24.12 2.737
|
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.78 2.243
%69.49 2.148
|
%27.22 839
%26.56 821
|
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.82 6.176
%56.1 6.034
|
%42.18 4.505
%41.66 4.481
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.64 112.747
%55.89 109.851
|
%41.36 79.513
%38.83 76.319
|
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.68 2.656
%67.26 2.500
|
%29.32 1.102
%28.71 1.067
|
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.78 2.619
%55.46 2.568
|
%42.22 1.914
%41.27 1.911
|
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.93 20.743
%67.06 19.908
|
%29.07 8.500
%26.71 7.928
|
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%73.04 23.221
%69.87 22.644
|
%26.96 8.572
%25.17 8.156
|
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%82.97 3.668
%79.37 3.554
|
%17.03 753
%16.68 747