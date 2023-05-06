Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ÇORUM UĞURLUDAĞ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
3.668 oy %82.97
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
753 oy %17.03
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

5.041

Katılım Oranı

%89.29

Kullanılan Oy

4.501

Geçerli Oy

4.421

Geçersiz Oy

80

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
3.554 oy %79.37
747 oy %16.68

ÇORUM UĞURLUDAĞ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 29
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 4.421
%98.22
Geçersiz Oy 80
%1.78
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ÇORUM GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALACA
Açılan Sandık Oranı %100
%70.57 14.157
%68.02 13.807
%29.43 5.904
%27.79 5.641
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100
%80.36 8.048
%77.15 7.852
%19.64 1.967
%18.62 1.895
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100
%81.51 2.160
%79.1 2.101
%18.49 490
%17.36 461
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100
%60.2 2.376
%55.81 2.209
%39.8 1.571
%37.29 1.476
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100
%80.02 16.306
%75.73 15.650
%19.98 4.071
%18.06 3.733
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100
%74.07 8.463
%70.33 7.981
%25.93 2.963
%24.12 2.737
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100
%72.78 2.243
%69.49 2.148
%27.22 839
%26.56 821
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%57.82 6.176
%56.1 6.034
%42.18 4.505
%41.66 4.481
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%58.64 112.747
%55.89 109.851
%41.36 79.513
%38.83 76.319
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100
%70.68 2.656
%67.26 2.500
%29.32 1.102
%28.71 1.067
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%57.78 2.619
%55.46 2.568
%42.22 1.914
%41.27 1.911
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%70.93 20.743
%67.06 19.908
%29.07 8.500
%26.71 7.928
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100
%73.04 23.221
%69.87 22.644
%26.96 8.572
%25.17 8.156
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
%82.97 3.668
%79.37 3.554
%17.03 753
%16.68 747
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 5,033 | Katılım Oranı: %90.86
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.373,554 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %16.68747 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.66164 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.2913 oy
%100
Seçmen Sayısı: 4,934 | Katılım Oranı: %88.87
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %82.93,538 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %11.13475 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.08217 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5624 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.219 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.125 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,125 | Katılım Oranı: %79.55
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.563,160 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %19.79786 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6526 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı