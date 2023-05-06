Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA DİYARBAKIR ÇINAR
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
11.754 oy %36.86
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
20.137 oy %63.14
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

43.590

Katılım Oranı

%74.53

Kullanılan Oy

32.488

Geçerli Oy

31.891

Geçersiz Oy

597

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
11.761 oy %34.22
22.268 oy %64.79

DİYARBAKIR ÇINAR SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 166
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 31.891
%98.16
Geçersiz Oy 597
%1.84
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
DİYARBAKIR GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100
%24.09 45.240
%22.68 45.462
%75.91 142.588
%75.79 151.933
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100
%21.74 12.860
%20.43 12.547
%78.26 46.285
%78.68 48.324
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100
%62.77 13.899
%57.88 13.398
%37.23 8.243
%39.83 9.221
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100
%36.86 11.754
%34.22 11.761
%63.14 20.137
%64.79 22.268
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%62.07 3.298
%57.05 3.103
%37.93 2.015
%39.46 2.146
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %100
%35.66 5.403
%32.68 5.481
%64.34 9.747
%65.1 10.917
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100
%42.2 3.868
%38 3.713
%57.8 5.297
%60.08 5.871
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100
%32.9 20.827
%29.89 20.173
%67.1 42.478
%68.59 46.296
HANİ
Açılan Sandık Oranı %100
%52.87 6.437
%49.31 6.400
%47.13 5.737
%48.42 6.284
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100
%24.76 1.704
%23.06 1.719
%75.24 5.177
%74.72 5.569
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
%25.44 53.360
%24.03 53.799
%74.56 156.348
%74.58 166.969
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%18.08 1.382
%15.07 1.206
%81.92 6.261
%83.57 6.690
KULP
Açılan Sandık Oranı %100
%42.64 6.869
%38.58 6.617
%57.36 9.242
%59.16 10.147
LİCE
Açılan Sandık Oranı %100
%14.6 2.027
%12.78 1.844
%85.4 11.852
%83.91 12.106
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100
%21.42 8.899
%19.97 8.724
%78.58 32.653
%78.6 34.342
SUR
Açılan Sandık Oranı %100
%31.11 13.607
%29.25 13.660
%68.89 30.127
%69.7 32.549
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%28.66 30.482
%26.83 30.220
%71.34 75.891
%71.16 80.161
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 43,549 | Katılım Oranı: %81.26
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %64.7922,268 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %34.2211,761 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %0.68235 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.31105 oy
%100
Seçmen Sayısı: 37,964 | Katılım Oranı: %83.62
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %64.3219,876 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %32.4410,026 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %2.22686 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.55170 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %0.34106 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1339 oy
%100
Seçmen Sayısı: 33,670 | Katılım Oranı: %76.05
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %65.2416,453 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %34.068,589 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %0.7177 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı