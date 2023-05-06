Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ELAZIĞ MERKEZ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
183.268 oy %69.09
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
82.004 oy %30.91
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

324.534

Katılım Oranı

%83.17

Kullanılan Oy

269.907

Geçerli Oy

265.272

Geçersiz Oy

4.635

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
181.277 oy %65.84
79.758 oy %28.97

ELAZIĞ MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 1.001
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 265.272
%98.28
Geçersiz Oy 4.635
%1.72
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ELAZIĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100
%62.22 1.148
%58.96 1.109
%37.78 697
%35.51 668
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
%76.18 2.795
%72.61 2.754
%23.82 874
%24.28 921
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100
%76.86 5.196
%73.08 5.069
%23.14 1.564
%24.25 1.682
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100
%83.76 7.391
%80.97 7.227
%16.24 1.433
%15.96 1.424
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100
%49.42 7.596
%48 7.568
%50.58 7.775
%50.23 7.920
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100
%73.22 3.207
%70.66 3.135
%26.78 1.173
%25.45 1.129
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.1 16.818
%78.91 16.838
%18.9 3.920
%18.68 3.986
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100
%66.79 3.972
%63.6 3.849
%33.21 1.975
%33.01 1.998
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.09 183.268
%65.84 181.277
%30.91 82.004
%28.97 79.758
PALU
Açılan Sandık Oranı %100
%89.09 9.623
%86.7 9.450
%10.91 1.178
%11.09 1.209
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100
%79.32 3.890
%75.61 3.822
%20.68 1.014
%21.15 1.069
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 324,783 | Katılım Oranı: %86.89
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.84181,277 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %28.9779,758 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.9213,558 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.26717 oy
%100
Seçmen Sayısı: 306,745 | Katılım Oranı: %85.12
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.78174,591 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %17.5944,640 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.3618,683 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.6111,699 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.553,942 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.11269 oy
%100
Seçmen Sayısı: 279,401 | Katılım Oranı: %74.78
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.27140,786 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %22.4645,657 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %8.2716,806 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı