Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ESKİŞEHİR SARICAKAYA
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
2.354 oy %68.79
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
1.068 oy %31.21
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

3.895

Katılım Oranı

%89.53

Kullanılan Oy

3.487

Geçerli Oy

3.422

Geçersiz Oy

65

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
2.311 oy %66.64
988 oy %28.49

ESKİŞEHİR SARICAKAYA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 15
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 3.422
%98.14
Geçersiz Oy 65
%1.86
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ESKİŞEHİR GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100
%64.68 4.568
%62.53 4.531
%35.32 2.494
%31.84 2.307
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%52.27 2.153
%47.98 2.026
%47.73 1.966
%44.54 1.881
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100
%59.32 5.556
%56.06 5.415
%40.68 3.810
%36.83 3.557
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%72.69 2.787
%70.82 2.750
%27.31 1.047
%23.33 906
HAN
Açılan Sandık Oranı %100
%48.7 748
%46.42 714
%51.3 788
%48.63 748
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%63.54 2.998
%60.86 2.923
%36.46 1.720
%32.9 1.580
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%49.03 2.456
%46.7 2.378
%50.97 2.553
%47.72 2.430
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%66.07 1.538
%62.68 1.453
%33.93 790
%32.83 761
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100
%60.04 3.350
%57.87 3.300
%39.96 2.230
%35.44 2.021
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
%42.43 116.351
%39.7 112.438
%57.57 157.848
%52.62 149.042
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
%68.79 2.354
%66.64 2.311
%31.21 1.068
%28.49 988
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%52.98 5.097
%52.16 5.088
%47.02 4.523
%43.37 4.231
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%58.12 7.816
%54.74 7.570
%41.88 5.633
%37.08 5.127
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
%42.9 108.291
%40.07 104.810
%57.1 144.125
%51.6 134.971
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 3,894 | Katılım Oranı: %91.53
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.642,311 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %28.49988 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.3149 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.5820 oy
%100
Seçmen Sayısı: 4,060 | Katılım Oranı: %89.29
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.852,460 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %19.62691 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.86312 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.828 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6523 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.238 oy
%100
Seçmen Sayısı: 4,102 | Katılım Oranı: %82.37
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.922,253 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %30.781,021 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.343 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı