Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA GİRESUN BULANCAK
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
30.990 oy %66.22
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
15.806 oy %33.78
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

54.149

Katılım Oranı

%87.49

Kullanılan Oy

47.375

Geçerli Oy

46.796

Geçersiz Oy

579

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
30.021 oy %62.78
15.175 oy %31.73

GİRESUN BULANCAK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 190
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 46.796
%98.78
Geçersiz Oy 579
%1.22
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
GİRESUN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100
%87.59 4.665
%84.09 4.444
%12.41 661
%10.94 578
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100
%66.22 30.990
%62.78 30.021
%33.78 15.806
%31.73 15.175
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100
%88.55 3.680
%87.59 3.600
%11.45 476
%10.22 420
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100
%78.44 3.224
%74.99 3.109
%21.56 886
%20.84 864
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%83.25 11.021
%79.36 10.640
%16.75 2.217
%15.93 2.136
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100
%75.37 3.173
%70.09 2.985
%24.63 1.037
%24.09 1.026
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%66.89 15.186
%62.49 14.615
%33.11 7.516
%30.77 7.197
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100
%65.81 5.693
%62.66 5.487
%34.19 2.958
%33.18 2.906
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100
%62.08 12.840
%58.51 12.310
%37.92 7.842
%36.18 7.612
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100
%80.1 4.332
%77.22 4.241
%19.9 1.076
%19.5 1.071
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100
%65.39 9.102
%62.27 8.837
%34.61 4.818
%32.57 4.623
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%52.31 47.315
%48.79 45.613
%47.69 43.136
%43.57 40.735
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100
%61.47 6.066
%59.2 5.895
%38.53 3.802
%36.58 3.642
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.01 10.487
%77 10.065
%18.99 2.458
%17.01 2.224
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %100
%65.96 14.392
%62.21 13.972
%34.04 7.427
%31.66 7.112
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100
%81.78 8.274
%78.18 7.916
%18.22 1.844
%17.36 1.758
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 54,112 | Katılım Oranı: %90.32
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.7830,021 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %31.7315,175 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.982,379 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.51244 oy
%100
Seçmen Sayısı: 50,136 | Katılım Oranı: %89.03
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.7128,563 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %26.8411,668 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.72,476 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.34582 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.25108 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1669 oy
%100
Seçmen Sayısı: 46,616 | Katılım Oranı: %76.93
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.5324,127 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %30.0110,565 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.46515 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı