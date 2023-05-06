GİRESUN MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

%100
106.601
%85.96
91.636
90.451
1.185
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
GİRESUN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%87.59 4.665
%84.09 4.444
|
%12.41 661
%10.94 578
|
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.22 30.990
%62.78 30.021
|
%33.78 15.806
%31.73 15.175
|
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%88.55 3.680
%87.59 3.600
|
%11.45 476
%10.22 420
|
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%78.44 3.224
%74.99 3.109
|
%21.56 886
%20.84 864
|
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.25 11.021
%79.36 10.640
|
%16.75 2.217
%15.93 2.136
|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%75.37 3.173
%70.09 2.985
|
%24.63 1.037
%24.09 1.026
|
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.89 15.186
%62.49 14.615
|
%33.11 7.516
%30.77 7.197
|
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.81 5.693
%62.66 5.487
|
%34.19 2.958
%33.18 2.906
|
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.08 12.840
%58.51 12.310
|
%37.92 7.842
%36.18 7.612
|
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%80.1 4.332
%77.22 4.241
|
%19.9 1.076
%19.5 1.071
|
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.39 9.102
%62.27 8.837
|
%34.61 4.818
%32.57 4.623
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.31 47.315
%48.79 45.613
|
%47.69 43.136
%43.57 40.735
|
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.47 6.066
%59.2 5.895
|
%38.53 3.802
%36.58 3.642
|
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.01 10.487
%77 10.065
|
%18.99 2.458
%17.01 2.224
|
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.96 14.392
%62.21 13.972
|
%34.04 7.427
%31.66 7.112
|
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.78 8.274
%78.18 7.916
|
%18.22 1.844
%17.36 1.758