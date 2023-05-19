28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ

Açılan Sandık TÜRKİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %99.85

Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı
%52.16
27.725.131 oy
Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı
%47.84
25.432.951 oy

Seçmen Sayısı: 64.197.419 - Katılım Oranı: %84.22

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