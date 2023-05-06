Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA İSTANBUL SİLİVRİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
54.870 oy %41.72
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
76.644 oy %58.28
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

146.259

Katılım Oranı

%90.72

Kullanılan Oy

132.683

Geçerli Oy

131.514

Geçersiz Oy

1.169

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
54.056 oy %40.04
74.220 oy %54.97

İSTANBUL SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 438
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 131.514
%99.12
Geçersiz Oy 1.169
%0.88
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
İSTANBUL GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100
%25.82 2.952
%25.1 2.932
%74.18 8.480
%72.21 8.435
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%63.68 120.223
%61.6 120.056
%36.32 68.556
%33.36 65.011
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%41.75 117.392
%40.38 115.946
%58.25 163.811
%55.23 158.578
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100
%42.07 109.389
%40.84 108.884
%57.93 150.617
%54.63 145.679
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100
%59.68 267.903
%57.9 266.695
%40.32 180.989
%37.03 170.589
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100
%50.49 186.256
%48.98 185.639
%49.51 182.653
%46.13 174.808
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%23.8 35.034
%23.14 34.781
%76.2 112.171
%73.52 110.502
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%54.88 152.484
%53.14 151.496
%45.12 125.373
%42.05 119.903
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
%52.76 92.993
%51.01 92.500
%47.24 83.273
%42.83 77.678
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%17.48 20.656
%16.86 20.338
%82.52 97.506
%80.48 97.080
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.19 89.303
%52.07 87.844
%45.81 75.484
%42.57 71.809
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%42.26 99.492
%40.98 99.014
%57.74 135.916
%54.48 131.624
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100
%49.82 71.004
%48.55 70.844
%50.18 71.508
%47.34 69.073
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100
%44.7 76.751
%43.45 76.400
%55.3 94.944
%51.94 91.333
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100
%43.01 23.276
%41.62 22.980
%56.99 30.836
%53.54 29.562
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%51.19 95.976
%49.33 94.793
%48.81 91.524
%45.33 87.105
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100
%64.33 177.426
%62.15 177.137
%35.67 98.393
%32.39 92.315
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %100
%45.96 249.409
%44.62 250.842
%54.04 293.289
%50.97 286.507
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %100
%47.91 129.824
%46.38 129.077
%52.09 141.177
%48.58 135.204
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100
%53.99 120.078
%52.84 120.051
%46.01 102.325
%43.08 97.879
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
%56.99 176.378
%55.25 175.747
%43.01 133.122
%39.64 126.073
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100
%54.05 93.439
%52.44 93.345
%45.95 79.429
%42.5 75.647
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%17.56 60.734
%16.85 59.284
%82.44 285.217
%80.58 283.482
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %100
%52.5 152.082
%50.82 151.320
%47.5 137.578
%43.84 130.541
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100
%42.16 137.097
%40.71 135.880
%57.84 188.084
%54.39 181.556
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100
%43.98 217.758
%42.36 216.223
%56.02 277.382
%51.83 264.559
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
%37.53 132.304
%36.26 130.750
%62.47 220.185
%59.43 214.282
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100
%55.68 266.439
%53.44 263.472
%44.32 212.044
%40.74 200.861
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
%50.19 150.876
%48.64 150.498
%49.81 149.723
%47.06 145.594
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100
%40.52 92.310
%39.12 90.935
%59.48 135.487
%56.37 131.038
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100
%51.18 15.711
%48.75 15.188
%48.82 14.986
%45.85 14.285
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %100
%41.72 54.870
%40.04 54.056
%58.28 76.644
%54.97 74.220
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%28.73 49.574
%28.02 49.410
%71.27 122.972
%68.67 121.103
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%67.13 142.000
%65.17 141.816
%32.87 69.523
%30.55 66.492
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%59.67 198.728
%58.26 198.292
%40.33 134.322
%37.72 128.388
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100
%48.8 89.483
%46.67 87.903
%51.2 93.899
%47.45 89.376
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%53.74 252.143
%51.92 250.158
%46.26 217.062
%42.93 206.839
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100
%47.08 165.781
%45.38 163.718
%52.92 186.362
%49.82 179.704
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100
%51.58 82.419
%50.07 82.436
%48.42 77.366
%44.98 74.058
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 151,415 | Katılım Oranı: %90.52
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %54.9774,220 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.0454,056 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.656,280 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.34453 oy
%100
Seçmen Sayısı: 130,578 | Katılım Oranı: %88.65
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %45.0851,266 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.5946,151 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.228,211 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %6.217,061 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.68774 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.22249 oy
%100
Seçmen Sayısı: 110,405 | Katılım Oranı: %77.99
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %52.2844,345 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.4234,285 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %7.36,189 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı