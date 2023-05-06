Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
33.529 oy %81.87
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
7.427 oy %18.13
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

47.990

Katılım Oranı

%86.31

Kullanılan Oy

41.421

Geçerli Oy

40.956

Geçersiz Oy

465

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
32.504 oy %78.71
7.018 oy %16.99

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 157
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 40.956
%98.88
Geçersiz Oy 465
%1.12
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KAHRAMANMARAŞ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100
%74.27 31.481
%70.39 30.467
%25.73 10.907
%23.33 10.100
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100
%69.48 15.077
%66.21 14.556
%30.52 6.623
%28.98 6.371
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100
%66.25 8.959
%63.52 8.717
%33.75 4.563
%32.37 4.443
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100
%83.43 99.893
%79.9 96.863
%16.57 19.833
%14.89 18.056
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%67.63 4.179
%64.24 4.023
%32.37 2.000
%31.43 1.968
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
%67.59 44.296
%62.86 42.599
%32.41 21.241
%29.62 20.074
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100
%75.47 21.034
%71.56 20.242
%24.53 6.837
%22.57 6.383
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100
%35.75 2.260
%34.4 2.187
%64.25 4.061
%59.95 3.811
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100
%78.83 187.594
%74.46 181.489
%21.17 50.373
%18.84 45.909
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%56.22 20.737
%53.64 19.888
%43.78 16.148
%42.98 15.933
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100
%81.87 33.529
%78.71 32.504
%18.13 7.427
%16.99 7.018
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 47,946 | Katılım Oranı: %87.8
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %78.7132,504 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %16.997,018 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.841,586 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.46188 oy
%100
Seçmen Sayısı: 45,008 | Katılım Oranı: %90.49
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %78.7931,312 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %11.54,569 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.583,014 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.44572 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.54213 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1559 oy
%100
Seçmen Sayısı: 41,407 | Katılım Oranı: %77.75
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %73.9923,323 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %23.137,290 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.88909 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı