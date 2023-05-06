Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA KASTAMONU ABANA
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
1.887 oy %64.82
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
1.024 oy %35.18
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

3.455

Katılım Oranı

%85.73

Kullanılan Oy

2.962

Geçerli Oy

2.911

Geçersiz Oy

51

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
1.819 oy %62.21
968 oy %33.11

KASTAMONU ABANA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 22
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 2.911
%98.28
Geçersiz Oy 51
%1.72
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KASTAMONU GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ABANA
Açılan Sandık Oranı %100
%64.82 1.887
%62.21 1.819
%35.18 1.024
%33.11 968
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100
%79.49 1.690
%75.29 1.630
%20.51 436
%17.18 372
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100
%71.03 8.917
%67.62 8.605
%28.97 3.637
%26.35 3.353
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100
%60.95 3.028
%56.56 2.793
%39.05 1.940
%36.74 1.814
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100
%76.41 4.874
%73.15 4.642
%23.59 1.505
%21.38 1.357
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100
%75.31 3.480
%72.79 3.390
%24.69 1.141
%22.76 1.060
CİDE
Açılan Sandık Oranı %100
%69.65 10.484
%66.86 10.068
%30.35 4.569
%28.34 4.267
DADAY
Açılan Sandık Oranı %100
%62.33 3.607
%59.11 3.539
%37.67 2.180
%34.39 2.059
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100
%76.56 6.474
%72.76 6.331
%23.44 1.982
%20.55 1.788
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100
%83.69 2.904
%79.51 2.728
%16.31 566
%13.73 471
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%67.24 1.977
%63.2 1.882
%32.76 963
%29.15 868
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%81.96 3.025
%77.75 2.938
%18.04 666
%15.43 583
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100
%74.16 9.815
%70.21 9.395
%25.84 3.420
%23.25 3.111
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100
%72.25 2.541
%67.78 2.394
%27.75 976
%24.26 857
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%63.17 59.489
%58.27 57.156
%36.83 34.681
%31.59 30.985
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
%68.56 2.722
%65.71 2.604
%31.44 1.248
%29.65 1.175
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100
%75.73 2.184
%71.22 2.019
%24.27 700
%22.68 643
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100
%73.6 2.239
%70.42 2.185
%26.4 803
%23.01 714
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%71.51 18.351
%67.57 17.825
%28.49 7.311
%24.86 6.559
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100
%81.71 22.592
%77.26 21.627
%18.29 5.056
%15.67 4.386
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 3,455 | Katılım Oranı: %86.63
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.211,819 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %33.11968 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.07119 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.6218 oy
%100
Seçmen Sayısı: 3,293 | Katılım Oranı: %86.88
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.61,751 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %29.5812 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.81160 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6919 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.226 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.185 oy
%100
Seçmen Sayısı: 3,567 | Katılım Oranı: %80.38
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.241,795 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %34.86974 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.8925 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı