KASTAMONU DADAY SEÇİM SONUÇLARI

%100
6.932
%84.85
5.882
5.787
95
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
KASTAMONU GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ABANA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.82 1.887
%62.21 1.819
|
%35.18 1.024
%33.11 968
|
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%79.49 1.690
%75.29 1.630
|
%20.51 436
%17.18 372
|
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.03 8.917
%67.62 8.605
|
%28.97 3.637
%26.35 3.353
|
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%60.95 3.028
%56.56 2.793
|
%39.05 1.940
%36.74 1.814
|
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.41 4.874
%73.15 4.642
|
%23.59 1.505
%21.38 1.357
|
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%75.31 3.480
%72.79 3.390
|
%24.69 1.141
%22.76 1.060
|
CİDE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.65 10.484
%66.86 10.068
|
%30.35 4.569
%28.34 4.267
|
DADAY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.33 3.607
%59.11 3.539
|
%37.67 2.180
%34.39 2.059
|
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.56 6.474
%72.76 6.331
|
%23.44 1.982
%20.55 1.788
|
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.69 2.904
%79.51 2.728
|
%16.31 566
%13.73 471
|
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.24 1.977
%63.2 1.882
|
%32.76 963
%29.15 868
|
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.96 3.025
%77.75 2.938
|
%18.04 666
%15.43 583
|
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%74.16 9.815
%70.21 9.395
|
%25.84 3.420
%23.25 3.111
|
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.25 2.541
%67.78 2.394
|
%27.75 976
%24.26 857
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.17 59.489
%58.27 57.156
|
%36.83 34.681
%31.59 30.985
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.56 2.722
%65.71 2.604
|
%31.44 1.248
%29.65 1.175
|
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%75.73 2.184
%71.22 2.019
|
%24.27 700
%22.68 643
|
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100
|
%73.6 2.239
%70.42 2.185
|
%26.4 803
%23.01 714
|
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.51 18.351
%67.57 17.825
|
%28.49 7.311
%24.86 6.559
|
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.71 22.592
%77.26 21.627
|
%18.29 5.056
%15.67 4.386