KIRIKKALE ÇELEBİ SEÇİM SONUÇLARI

%100
2.037
%82.52
1.681
1.670
11
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
KIRIKKALE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.11 3.402
%66.81 3.326
|
%28.89 1.382
%26.42 1.315
|
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.66 2.708
%60.06 2.613
|
%36.34 1.546
%34.91 1.519
|
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.74 1.198
%66.76 1.145
|
%28.26 472
%26.76 459
|
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.17 4.164
%63.18 4.059
|
%33.83 2.129
%32.31 2.076
|
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.52 1.712
%76.17 1.649
|
%18.48 388
%16.49 357
|
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.88 6.852
%67.99 6.747
|
%28.12 2.680
%27.37 2.716
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.59 76.397
%59.5 74.647
|
%36.41 43.748
%32.99 41.387
|
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.54 2.691
%57.52 2.639
|
%40.46 1.829
%39.06 1.792
|
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.03 9.222
%50.45 8.823
|
%44.97 7.536
%39.9 6.977