Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA KOCAELİ GÖLCÜK
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
64.694 oy %56.16
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
50.498 oy %43.84
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

131.672

Katılım Oranı

%88.57

Kullanılan Oy

116.625

Geçerli Oy

115.192

Geçersiz Oy

1.433

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
63.411 oy %53.3
46.642 oy %39.21

KOCAELİ GÖLCÜK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 371
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 115.192
%98.77
Geçersiz Oy 1.433
%1.23
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KOCAELİ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100
%64.41 47.839
%61.74 46.933
%35.59 26.438
%31.9 24.252
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100
%58.75 54.879
%55.94 54.046
%41.25 38.531
%37.43 36.165
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100
%55.69 79.670
%53.04 78.096
%44.31 63.402
%40.2 59.193
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100
%54.24 52.467
%51.5 51.260
%45.76 44.270
%41.1 40.904
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100
%56.38 16.774
%53.94 16.775
%43.62 12.976
%41.88 13.026
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100
%59.95 154.056
%57.1 151.381
%40.05 102.897
%35.7 94.650
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100
%56.16 64.694
%53.3 63.411
%43.84 50.498
%39.21 46.642
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100
%51.39 123.757
%48.9 121.266
%48.61 117.047
%43.89 108.853
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100
%67.33 23.458
%64.15 22.505
%32.67 11.384
%30.04 10.537
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100
%58.07 22.439
%55.46 22.136
%41.93 16.205
%37.53 14.978
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
%61.11 54.387
%58.29 53.331
%38.89 34.615
%34.55 31.606
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.27 60.494
%51.42 59.368
%45.73 50.982
%41.34 47.728
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 131,571 | Katılım Oranı: %91.77
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.363,411 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %39.2146,642 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %7.128,471 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.37438 oy
%100
Seçmen Sayısı: 116,600 | Katılım Oranı: %89.46
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.2958,705 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %31.3232,088 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.687,873 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.91,944 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.661,696 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.16161 oy
%100
Seçmen Sayısı: 104,927 | Katılım Oranı: %75.63
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.5843,724 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %4131,688 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.421,867 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı