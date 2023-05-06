Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA KONYA KARAPINAR
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
21.611 oy %70.86
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
8.886 oy %29.14
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

36.078

Katılım Oranı

%85.76

Kullanılan Oy

30.939

Geçerli Oy

30.497

Geçersiz Oy

442

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
21.251 oy %66.74
8.329 oy %26.16

KONYA KARAPINAR SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 114
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 30.497
%98.57
Geçersiz Oy 442
%1.43
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KONYA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100
%74.85 2.342
%71.59 2.260
%25.15 787
%22.84 721
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100
%81.44 3.006
%78.2 2.952
%18.56 685
%15.52 586
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%63.03 37.383
%59.15 36.181
%36.97 21.928
%33.42 20.445
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100
%85.16 7.955
%82.08 7.777
%14.84 1.386
%13.35 1.265
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%72.25 35.734
%67.55 34.507
%27.75 13.726
%24.11 12.318
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100
%76.49 11.983
%72.3 11.606
%23.51 3.684
%21.43 3.440
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100
%71.79 4.097
%68.4 3.992
%28.21 1.610
%26.66 1.556
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%55.55 14.826
%51.98 14.614
%44.45 11.865
%44.84 12.607
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100
%80.59 34.471
%75.78 33.224
%19.41 8.300
%16.13 7.074
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100
%73.05 2.228
%70.48 2.149
%26.95 822
%25.52 778
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100
%71.44 2.569
%67.43 2.414
%28.56 1.027
%26.56 951
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%67.9 7.113
%63.95 6.671
%32.1 3.362
%30.28 3.158
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%66.5 2.971
%63.02 2.952
%33.5 1.497
%31.53 1.477
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%57.61 52.911
%54.15 51.872
%42.39 38.938
%38.38 36.766
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100
%89.55 5.590
%86.14 5.418
%10.45 652
%9.92 624
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100
%72.86 5.353
%68.71 5.153
%27.14 1.994
%25.8 1.935
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
%75.85 2.199
%73 2.152
%24.15 700
%21.91 646
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100
%66.7 7.189
%63.9 6.933
%33.3 3.589
%31.14 3.379
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100
%70.54 24.675
%66.15 23.963
%29.46 10.307
%26.3 9.526
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100
%83.08 16.768
%80.01 16.455
%16.92 3.416
%15 3.085
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
%70.86 21.611
%66.74 21.251
%29.14 8.886
%26.16 8.329
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100
%82.19 176.419
%78.27 173.033
%17.81 38.237
%15.21 33.633
KULU
Açılan Sandık Oranı %100
%66.09 16.673
%63.57 16.354
%33.91 8.553
%33.48 8.614
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100
%78.94 165.578
%75.2 162.024
%21.06 44.168
%18.32 39.471
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%83.45 15.326
%79.85 14.917
%16.55 3.039
%15.08 2.818
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100
%71.33 290.349
%66.87 282.927
%28.67 116.676
%24.59 104.046
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%60.07 25.960
%55.9 24.736
%39.93 17.254
%36.32 16.071
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100
%70.47 2.623
%66.58 2.522
%29.53 1.099
%28.56 1.082
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100
%60.01 2.521
%57.01 2.420
%39.99 1.680
%37.06 1.573
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100
%78.45 950
%76.42 972
%21.55 261
%17.53 223
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100
%75.26 9.043
%71.19 8.869
%24.74 2.972
%23.49 2.926
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 36,050 | Katılım Oranı: %90.13
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.7421,251 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %26.168,329 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.382,033 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.72228 oy
%100
Seçmen Sayısı: 33,768 | Katılım Oranı: %89.12
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.8520,758 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %19.385,679 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.142,384 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.23360 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2882 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1337 oy
%100
Seçmen Sayısı: 31,644 | Katılım Oranı: %77.53
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.3616,649 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %29.277,025 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.37330 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı