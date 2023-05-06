MALATYA DOĞANŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

%100
26.709
%82.99
22.167
21.826
341
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
MALATYA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.75 10.521
%58.14 10.407
|
%40.25 7.086
%39.34 7.043
|
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.11 3.866
%54.23 3.734
|
%42.89 2.903
%41.81 2.879
|
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%20.8 1.093
%20.9 1.091
|
%79.2 4.162
%77.86 4.065
|
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%79.26 119.101
%76.84 117.296
|
%20.74 31.162
%19.97 30.480
|
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%82.33 13.181
%80.1 12.903
|
%17.67 2.828
%16.67 2.685
|
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.79 13.050
%57.05 12.459
|
%40.21 8.776
%39.72 8.673
|
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%82.47 1.995
%78.54 1.910
|
%17.53 424
%18.01 438
|
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%44.78 5.078
%43.04 4.880
|
%55.22 6.263
%54.46 6.175
|
KALE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%89.85 3.734
%87.72 3.609
|
%10.15 422
%10.94 450
|
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.06 3.377
%65.19 3.288
|
%32.94 1.659
%31.58 1.593
|
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.74 7.018
%81.96 6.758
|
%16.26 1.363
%16.08 1.326
|
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.18 5.289
%63.45 5.177
|
%33.82 2.703
%34.58 2.821
|
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.53 114.977
%67.51 112.676
|
%29.47 48.053
%28.2 47.067