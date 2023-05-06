Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA MALATYA DOĞANŞEHİR
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
13.050 oy %59.79
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
8.776 oy %40.21
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

26.709

Katılım Oranı

%82.99

Kullanılan Oy

22.167

Geçerli Oy

21.826

Geçersiz Oy

341

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
12.459 oy %57.05
8.673 oy %39.72

MALATYA DOĞANŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 97
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 21.826
%98.46
Geçersiz Oy 341
%1.54
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
MALATYA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
%59.75 10.521
%58.14 10.407
%40.25 7.086
%39.34 7.043
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100
%57.11 3.866
%54.23 3.734
%42.89 2.903
%41.81 2.879
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100
%20.8 1.093
%20.9 1.091
%79.2 4.162
%77.86 4.065
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%79.26 119.101
%76.84 117.296
%20.74 31.162
%19.97 30.480
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %100
%82.33 13.181
%80.1 12.903
%17.67 2.828
%16.67 2.685
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%59.79 13.050
%57.05 12.459
%40.21 8.776
%39.72 8.673
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100
%82.47 1.995
%78.54 1.910
%17.53 424
%18.01 438
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100
%44.78 5.078
%43.04 4.880
%55.22 6.263
%54.46 6.175
KALE
Açılan Sandık Oranı %100
%89.85 3.734
%87.72 3.609
%10.15 422
%10.94 450
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100
%67.06 3.377
%65.19 3.288
%32.94 1.659
%31.58 1.593
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100
%83.74 7.018
%81.96 6.758
%16.26 1.363
%16.08 1.326
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100
%66.18 5.289
%63.45 5.177
%33.82 2.703
%34.58 2.821
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100
%70.53 114.977
%67.51 112.676
%29.47 48.053
%28.2 47.067
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 26,684 | Katılım Oranı: %83.93
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.0512,459 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %39.728,673 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %2.89632 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.3373 oy
%100
Seçmen Sayısı: 28,609 | Katılım Oranı: %88.84
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.9813,538 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %33.688,293 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.11,749 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.05752 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.04257 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1536 oy
%100
Seçmen Sayısı: 29,369 | Katılım Oranı: %75.21
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.111,506 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %35.27,628 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %11.692,534 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı