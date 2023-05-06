MANİSA GÖRDES SEÇİM SONUÇLARI

%100
21.930
%89.16
19.553
19.086
467
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
MANİSA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%53.59 6.255
%50.65 6.020
|
%46.41 5.418
%43.39 5.157
|
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%48.01 58.269
%45.5 56.595
|
%51.99 63.101
%48.67 60.541
|
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.8 34.502
%47.27 33.052
|
%49.2 33.415
%45.59 31.874
|
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.52 18.089
%68.01 17.308
|
%28.48 7.203
%26.47 6.737
|
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.97 4.445
%40.66 4.281
|
%57.03 5.899
%55.1 5.801
|
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.49 12.499
%61 11.765
|
%34.51 6.587
%32.94 6.353
|
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.96 18.723
%65.35 18.083
|
%31.04 8.426
%27.79 7.689
|
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.79 5.293
%54.82 5.065
|
%42.21 3.866
%39.92 3.688
|
KULA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%60.76 18.370
%56.64 17.435
|
%39.24 11.863
%35.67 10.982
|
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.07 46.850
%39.57 45.269
|
%57.93 64.518
%54.33 62.146
|
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%43.15 10.691
%40.52 10.158
|
%56.85 14.087
%53.83 13.495
|
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%45.6 17.927
%43.57 17.509
|
%54.4 21.390
%50.87 20.445
|
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100
|
%48.07 50.960
%45.26 49.616
|
%51.93 55.042
%47.68 52.265
|
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.39 9.046
%63.09 8.608
|
%32.61 4.378
%31.35 4.278
|
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.59 41.111
%51.8 39.465
|
%44.41 32.844
%39.86 30.369
|
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.72 56.241
%47.7 54.955
|
%49.28 54.650
%45.51 52.431
|
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%46.13 76.153
%43.09 73.665
|
%53.87 88.935
%49.1 83.954