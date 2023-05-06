Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA MARDİN KIZILTEPE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
26.456 oy %20.34
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
103.639 oy %79.66
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

162.330

Katılım Oranı

%81.17

Kullanılan Oy

131.768

Geçerli Oy

130.095

Geçersiz Oy

1.673

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
25.489 oy %18.73
109.403 oy %80.38

MARDİN KIZILTEPE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 538
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 130.095
%98.73
Geçersiz Oy 1.673
%1.27
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
MARDİN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100
%51.58 49.933
%49.54 49.807
%48.42 46.883
%47.87 48.128
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100
%31.77 3.886
%29.02 3.761
%68.23 8.345
%68.64 8.895
DERİK
Açılan Sandık Oranı %100
%21.23 5.983
%16.43 4.941
%78.77 22.196
%82.59 24.844
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
%20.34 26.456
%18.73 25.489
%79.66 103.639
%80.38 109.403
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100
%24.49 4.043
%20.4 3.511
%75.51 12.467
%78.03 13.431
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100
%55.99 31.112
%53.14 30.366
%44.01 24.455
%44.81 25.606
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100
%16.27 8.884
%14.84 8.393
%83.73 45.730
%84.02 47.505
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%57.63 4.100
%55.86 4.048
%42.37 3.014
%41.87 3.034
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100
%49.73 5.783
%45.76 5.450
%50.27 5.846
%52.33 6.232
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%76.59 6.035
%71.96 5.468
%23.41 1.845
%26.73 2.031
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 162,156 | Katılım Oranı: %85.57
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %80.38109,403 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %18.7325,489 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %0.72984 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.16223 oy
%100
Seçmen Sayısı: 141,228 | Katılım Oranı: %86.65
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %73.8989,030 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %19.9223,999 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %5.296,370 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %0.44531 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.43516 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.0447 oy
%100
Seçmen Sayısı: 124,342 | Katılım Oranı: %80.97
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %72.7472,865 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %25.8625,905 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1.41,405 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı