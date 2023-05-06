MARDİN KIZILTEPE SEÇİM SONUÇLARI

%100
162.330
%81.17
131.768
130.095
1.673
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
MARDİN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%51.58 49.933
%49.54 49.807
|
%48.42 46.883
%47.87 48.128
|
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%31.77 3.886
%29.02 3.761
|
%68.23 8.345
%68.64 8.895
|
DERİK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%21.23 5.983
%16.43 4.941
|
%78.77 22.196
%82.59 24.844
|
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%20.34 26.456
%18.73 25.489
|
%79.66 103.639
%80.38 109.403
|
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%24.49 4.043
%20.4 3.511
|
%75.51 12.467
%78.03 13.431
|
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.99 31.112
%53.14 30.366
|
%44.01 24.455
%44.81 25.606
|
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%16.27 8.884
%14.84 8.393
|
%83.73 45.730
%84.02 47.505
|
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.63 4.100
%55.86 4.048
|
%42.37 3.014
%41.87 3.034
|
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%49.73 5.783
%45.76 5.450
|
%50.27 5.846
%52.33 6.232
|
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.59 6.035
%71.96 5.468
|
%23.41 1.845
%26.73 2.031